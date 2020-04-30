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Рада разрешила уменьшить залог для кандидатов на местных выборах

Рада разрешила уменьшить залог для кандидатов на местных выборах
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Парламент в 9 раз уменьшить размер денежного залога для партийных организаций и кандидатов в мэры во время местных выборов.

Парламент в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога) (№ 2769).

За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить, что организация партии, которая предложила избирательный список кандидатов в депутаты областного, городского (города с количеством избирателей 90 тыс. и более человек) совета, на должность городского головы (города с количеством избирателей 90 тыс. и более человек), а также лицо, которое выдвигается кандидатом на должность городского головы (города с количеством избирателей 90 тыс. и более человек) путем самовыдвижения, после начала избирательного процесса и до подачи документов в областную, городскую избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты и на должность городского головы вносит в безналичном порядке на специальный счет избирательной комиссии денежный залог из расчета четыре размера минимальной заработной платы, установленной на день начала избирательного процесса, на каждые 90 тыс. избирателей (сейчас речь идет о 10 тыс. избирателей) соответствующего единого областного, городского избирательного округа для каждого вида выборов отдельно.

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Что изменится?

Отныне размеры денежного залога будут высчитывать по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения.

В селах и городах с населением до 90 тысяч денежный залог не требуется.

Отметим, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

Какой залог был ранее в разных городах?

В соответствии с нормами Избирательного кодекса Украины ранее размер денежного залога для кандидатов на должность городского главы был идентичным размеру денежного залога для регистрации партийного списка в городах с количеством избирателей от 90 тысяч и более.

Наибольшей залог был в городах-миллионниках с высоким доходом населения, соответственно: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове.

Однако, по формуле, предложенной законом №2769, размеры залогов существенно уменьшатся. Наибольший залог все равно остается для кандидатов в мэры Киева, однако порядок сумм существенно изменился – с более 4 миллионов до 445 тысяч гривен. Залог для кандидата в мэры Львова с более 1 миллиона может уменьшиться до 121 тысячи. Одесса с 1,3 миллиона до 147 тысяч.

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Верховная Рада, Депутаты, Залог, Местные выборы, Местные выборы в Украине.
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