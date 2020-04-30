Нардепы обратились к миру с призывом осудить российскую агрессию

Новости Украины:ВР призывает международное сообщество потребовать от России прекращения наращивания войск в Черном и Азовском морях, ужесточить санкции и отказаться от военного сотрудничества с РФ.

Верховная Рада приняла постановление об обращении ВР к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождению политических заключенных - граждан Украины (№ 3068).

За постановление с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 309 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом, в частности, продолжать политику непризнания аннексии АРК и Севастополя, а также осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, ужесточать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ.

Также ВР призывает осудить нарушение российской оккупационной администрацией основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированных территориях; использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы к РФ с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, а также всех граждан Украины, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.

Парламент призывает требовать от России отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе, практики перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практики блокирования украинских портов с использованием гибридных методов, соблюдать все нормы и требования международного морского права.

Также ВР призывает требовать от России отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке; осудить действия РФ по преследованию лиц за выражение взглядов, мысли, совести и религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины.

Парламент также призывает требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированного Крыма и Севастополя и перемещения граждан России на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Автономной Республики Крым и Севастополя.

Кроме того, ВР призывает осудить незаконное строительство Россией мостового перехода через Керченский пролив и использование как средства незаконного пересечения российско-украинской государственной границы с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта; требовать от Российской Федерации обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ устоявшимся международным правозащитным механизмам на временно оккупированных территориях Украины с целью осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека.

ВР призывает применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти России, причастным к проведению оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины и грубым нарушениям прав человека.

Отдельно украинский парламент призывает требовать от РФ прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности; требовать от Российской Федерации прекращения наращивания присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

Кроме того, ВР призывает прекратить массовые перемещения принадлежащих Украине культурных ценностей с временно оккупированных территорий на территорию России, и заставить РФ вернуть незаконно перемещенные культурные ценности, вывезенные на территорию Российской Федерации.

Также депутаты призывают предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения.

”Отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной милитаристической внешней политики, включая продолжение вооруженной агрессии против Украины”, - призывает ВР.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.