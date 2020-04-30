Президент Украины провел разговор с президентом Польши: детали

Новости Украины:Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Стороны обсудили усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса, энергетической безопасности и ситуацию на востоке Украины, передает ОП.

Так, сообщается, что, прежде всего, главы государств продолжили координацию действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса для граждан обоих государств.

Особое внимание уделено механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем.

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", - отметил Зеленский.

В пресс-служба сообщили также, что во время разговора Глава Украинского государства поблагодарил за медицинское оборудование, что Польша предоставила Украине, а также за финансовую помощь со стороны Европейского Союза. Дуда высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировку медицинских товаров для международной борьбы с пандемией.

Президент Польши заверил в неизменной поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельно отмечено заметную роль представителей Вооруженных сил Украины в составе командования Литовско-польско-украинской бригады.

"Важной темой разговора стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Также по информации прессслужбы Президент Украины проинформировал польского коллегу о ситуации нв Донбассе и по выполнению договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского саммита, который состоялся в прошлом году в Париже. Дуда заверил, что Польша придерживается четкой позиции по поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский пожелал Дуде успехов в организации выборов в Польше, первый тур которых назначен на 10 мая.

Как сообщалось, ранее на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Литва Гитанасом Науседой.