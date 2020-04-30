Самопредставительство Президента в судах: Зеленский издал указ

Новости Украины:Владимир Зеленский издал указ "Об обеспечении самопредставительства Президента и созданных им вспомогательных органов и служб в судах Украины".

Президент Владимир Зеленский издал указ "Об обеспечении самопредставительства Президента Украины и созданных им вспомогательных органов и служб в судах Украины".

Соответствующий документ №162/2020 опубликован на сайте Офиса Президента.

Согласно указу, Зеленский установил, что самопредставительство Президента Украины и созданных им для исполнения своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, их должностных и служебных лиц в судах Украины осуществляется Офисом Президента через Главное управление представительства интересов Президента в судах Директората по вопросам правовой политики ОП.

Также в указе говорится, что работники директората без отдельного поручения участвуют в делах со всеми правами, которые предоставлены законодательством об административном, хозяйственном, гражданском судопроизводстве, уголовным процессуальным законодательством Украины, Законом Украины "Об исполнительном производстве" истцу, ответчику, третьему лицу, участнику судебного производства, участнику исполнительного производства.