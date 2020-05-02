Кулеба приветствует номинирование Дейтона на должность посла США в Украине

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил номинирование на должность посла США в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил номинирование генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине. Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Поздравляю решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе оборонного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было замечательным", - отметил дипломат.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп номинировал генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине.

Сейчас Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Он работает там с 2010 года, сразу с того времени, как уволился из армии США в звании генерал-лейтенанта. Заодно Дейтон выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине.

Для официального назначения на должность посла США в другом государстве номинант должен пройти процедуру согласования в Сенате.