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Украинский посол отказался от приглашения мэра Берлина на мероприятие из-за участия российского дипломата

Украинский посол отказался от приглашения мэра Берлина на мероприятие из-за участия российского дипломата
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Мэр Берлина пригласил послов возложить венки в годовщину капитуляции Вермахта.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в совместной церемонии возложения венков перед домом на Шулленбургринг, где 2 мая 1945 года, капитулировали войска Вермахта, которые держали оборону Берлина.

Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

"Несколько недель назад трое послов получили приглашение от мэра Берлина Михаэля Мюллера. Вместе с представителями России, Украины и Беларуси он хотел в эту субботу возложить венок, чтобы отметить конец Второй мировой войны, и не у одной из крупных достопримечательностей города, а перед снаружи незаметным жилым домом в районе Берлин-Темпельхоф... Украинский посол отклонил приглашение", - говорится в сообщении.

Мельник выразил благодарность бургомистру за приглашение, которое назвал "признанием неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима", и объяснил причину своего отказа.

"Чествования памяти украинских героев, стоя бок о бок с представителем страны-агрессора, которая уже шестой год подряд ведет кровавую войну на востоке Украины и незаконно оккупировала Крым, я не смог бы себе представить даже в самом страшном кошмаре", - заявил посол, акцентировав на том, что за это время жертвами агрессии Кремля стали более 14 тысяч украинцев.

Россия вопреки международному праву аннексировала Крым и оккупировала значительную часть Донбасса; а агрессивная политика хозяина Кремля породила невиданное доселе отчуждение между украинцами и россиянами. "Поэтому и общее почтение памяти немыслимо!" - подчеркнул посол.

В Берлине прошла первомайская манифестация

Он также напомнил, что во время Второй мировой войны более 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии и еще 250 000 - в войсках союзников; более 3 миллионов украинских солдат не вернулись домой живыми, в том числе положив жизнь в последние дни войны в операции по освобождению Берлина. Вермахт и эсэсовцы убили более 5 миллионов жителей Украины, которая была полностью оккупированной между 1939 и 1944 годами.

Он также выразил сожаление по поводу того, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма, а уровень знаний немецкой общественности об этих огромных жертвах Украины является до сих пор крайне ограниченным. Посол призвал Бундестаг и Берлинский сенат соорудить мемориал украинским жертвам национал-социализма в выдающемся месте в самом центре федеральной столицы Германии, а также соответствующий информационный центр.

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Германия, Берлин, Вторая мировая война, Вермахт.
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