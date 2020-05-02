Глава МИД Литвы: Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины

Новости Украины:Глава МИД Литвы отмечает, что пандемия не мешает РФ продолжать агрессию против Украины.

Пандемия коронавируса не мешает России продолжать агрессию на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины. Статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года", - сказал министр.

По его словам, в восточной части Украины появились и дополнительные проблемы.

"Туда не могут попасть наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, несмотря на то, что их мандат это позволяет", – сказал Линкявичюс.

Министр, реагируя на ситуацию в Восточной Украине, когда во время ожесточенных боев погиб один украинский военный и еще 4 были ранены, еще в конце февраля сказал, что Россия не придерживается Минских соглашений.

Линкявичюс подчеркнул, что кризис, связанный с коронавирусом - удобное время для распространения пропаганды, поэтому европейские страны должны оставаться бдительными и координировать свои действия.