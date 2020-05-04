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ОПЗЖ: Карантин не должен стать помехой празднованию Дня победы

ОПЗЖ: Карантин не должен стать помехой празднованию Дня победы
21:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:Карантинные меры не отменяют празднование Дня победы, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" .

Карантин не отменит празднование Дня победы, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, сообщает пресс-служба политсилы.

"Я думаю, что 9 мая никакому карантину, никаким правительствам в наших сердцах не отменить! А то, что мы найдем способы, как, не нарушая закон, отпраздновать этот праздник – это я вам обещаю! Мы не забудем наших героев – это я вам гарантирую! Уверен, что 80% населения страны будут праздновать День победы. Поэтому, дорогие друзья, обязательно отпразднуем 9 мая во всех городах нашей страны", - заявил Рабинович.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.

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По состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418.

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Украина, ОПЗЖ, Карантиин.
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