Разумков: Внеочередное заседание ВР скорее всего инициируют депутаты

Новости Украины:Внеочередное пленарное заседание ВРУ скорее всего будет созвано по инициативе нардепов.

Следующее внеочередное пленарное заседание Рады скорее всего будет созвано по инициативе народных, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Скорее всего, следующее заседание Верховной Рады будет созвано 150 народными депутатами", - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24".

Он подтвердил, что скорее всего, это заседание состоится во вторник.

"Предварительно думали, что оно будет в пятницу¸ однако регламентные нормы не позволяют рассмотреть в пятницу некоторые законопроекты, которые надо рассмотреть", - рассказал председатель Верховной Рады.

Как сообщалось, внеочередное пленарное заседание парламента планируется на 12 мая.