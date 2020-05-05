Разумков об увольнении Сытника: Этот вопрос в повестку дня не вносился

Новости Украины:Законопроекта об увольнении главы НАБУ пока не будет в повестке дня.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что законопроекты, которые предусматривают допонительные основания для увольнения главы Национального антикоррупционного бюро не вносились в повестку дня парламента, это пока не планируется.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 4 мая, вечером.

"По состоянию на сегодня, насколько мне известно, этот вопрос в повестку дня не вносился и пока не планируется. Как только он появится, я думаю, что парламент будет его рассматривать", - сказал Разумков

Спикер отметил, что в Раде зарегистрировано несколько подобных законопроектов.

"Там несколько законопроектов. Они направлены не на Сытника (директор НАБУ Артем Сытник, - ред.), они направлены на приведение других законов в соответствие с решениями, которые были приняты, например если человек был внесен в реестр коррупционных деяний", - рассказал Разумков.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект, предусматривающий, в частности, дополнительные основания для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро.