Лукашенко пригласил глав государств на парад в Минске

Новости Украины:Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад 9 мая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на Парад Победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что намерен "своевременно, целенаправленно и адекватно" отреагировать на критику СМИ своего решения провести парад на 9 мая.

"Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать", - сказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что не может отменить из-за коронавируса военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы, поскольку это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь".

Ранее президент Беларуси заявил, что парад на 9 мая не будет отменен, неcмотря на распространение коронавируса.

По данным Минздрава Беларуси на 4 мая, с начала пандемии в Беларуси выявлено 17 489 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Всего проведено 211 369 тестов на коронавирус. Выздоровело и выписано 3259 пациентов, скончались 103 человека. Тем не менее, карантин в стране не вводится. Лукашенко неоднокрантно называл эпидемию коронавируса "психозом" и "политикой".