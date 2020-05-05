У Зеленского назвали стратегических партнеров Украины

Новости Украины:При Зеленском уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и послов.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что при каденции действующего президента Владимира Зеленского уже состоялась ротация большой части дипломатического корпуса и назначения или замена послов Украины.

В интервью, цитаты из которого приводит пресс-служба ОП, Жовква указал, что перед согласованием назначений послов Зеленский внимательно изучает историю дипломата и лично с ним общается.

"Очень правильно, когда президент знает, видит и дает определенные установки. И посол после этого работает более ответственно в стране пребывания", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

По словам Жовквы, сейчас среди стратегических партнеров Украины – США, Германия, Франция, Польша и Турция. Также он отметил теплые отношения с Великобританией и Канадой.

В то же время Жовква указал, что главным приоритетом в налаживании отношений с другими государствами является защита национальных интересов Украины.

"Стратегический партнер – это та страна, которая иногда в тяжелые времена готова помогать. И, что важно, иногда, понимая твои национальные интересы, готова соответствующим образом подстраивать свою политику", - добавил он.