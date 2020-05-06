Кулеба о деоккупации Крыма: Это не дипломатическая фантазия

Новости Украины:Кулеба назвал три важных шага в стратегии деоккупации Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев разрабатывает стратегию деоккупации Крыма, при этом, по его словам, есть три важных шага, которые Киев должен выполнить.

Об этом министр заявил в интервью Радио НВ.

"Первая задача – как мы удерживаем оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Вторая – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третья – какие дополнительные международные инструменты мы можем привлечь для того, чтобы осуществлять давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача – это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – сказал Кулеба.

По его словам, команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим.

Как известно, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Евросоюз продлил до 15 сентября 2020 года санкции против лиц и организаций, причастных к аннексии Крыма. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.