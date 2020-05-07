Порошенко: ВР должна законодательно обеспечить массовое тестирование на коронавирус

Новости Украины:Порошенко заявляет, что для спасения экономики необходимо существенно увеличить количество тестирований на коронавирус.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду Украины принять законопроект, которым предусматривается увеличение тестирования на коронавирус.

"Верховная Рада должна законодательно обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будет не только неэффективным, но и губительным для экономики, малого и среднего бизнеса", – заявил Порошенко во время заседания профильного комитета парламента, которое состоялось в режиме видеосвязи.

"Я говорил сегодня с Виктором Ляшко, потому что вы знаете, что сейчас очень критическая ситуация с тестами на коронавирус", - сообщил он.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" призвал поддержать на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект 3380.

"Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания - о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом. Я уже дал поручение, мы связались для того, чтобы определить, в каких именно областях требуют установки автоматических лабораторий. Найдены две автоматические лаборатории, не требующие высокой квалификации лаборантов. Пока предлагается, чтобы это были Черновицкая, или Тернопольская, или Ивано-Франковская области. Мы готовы полностью отдать это на усмотрение главного санитарного врача или министерства здравоохранения. Я также призываю, чтобы совместными усилиями мы выполнили рекомендацию ВОЗ. Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая - это тесты. Вторая это тесты. И третья это тесты", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что введенный сегодня карантин не решает основную проблему – защиту здоровых людей от зараженных.

"Необходимо перейти на полное тестирование и сегодня изолировать людей, которые заболели. И спокойно восстанавливать экономику, восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать социальную политику тем, кто сохранил здоровье и кто защищен через наши эффективные совместные действия, а не только власти", - уверен Порошенко.