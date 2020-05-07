В Украине Рада начала внеочередное заседание

Новости Украины:ВР начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть два проекта закона.

Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть два проекта закона, в частности, относительно определения размеров государственного страхования лиц, задействованных в защите населения от инфекционных болезней.

Так, на внеочередном заседании зарегистрировались 317 народных депутатов Украины.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании планирует определиться со страхованием медиков, работающих с COVID-19. Напомним, что ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на 7 мая.