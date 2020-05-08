Борьба с COVID-19: Турция направила Украине тонну медстредств (Фото)

Новости Украины:В Украину сегодня прибыла медпомощь от Турции в рамках борьбы с коронавирусом.

В пятницу 8 мая в аэропорту "Борисполь" прибыла медицинская помощь, которую Украине направила Турция в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом "Европейской правде" в пятницу сообщили в посольстве Турции в Украине.

Помощь весом около 1 тонны была направлена по распоряжению президента Турции Эрдогана.

На борту самолета - дезинфекторы и средства защиты лица и глаз, в частности, 150 000 масок и 500 защитных костюмов.

Украинские чиновники поблагодарили Турцию за помощь и отметили дружеских отношениях и стратегическом партнерстве двух стран.