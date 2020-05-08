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МИД: Украина и Испания нацелены на подписание соглашения об общем авиационном пространстве

МИД: Украина и Испания нацелены на подписание соглашения об общем авиационном пространстве
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МИД

Новости Украины:Испания и Украина продолжат совместную работу для заключения Соглашения об общем авиационном пространстве.

Украина и Испания продолжат совместную работу для заключения Соглашения об общем авиационном пространстве. Вопрос создания дополнительных возможностей для путешествий граждан обсуждался во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Аранчой Гонсалес Лая.

"МИД Украины последовательно выступает за то, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по Европе и миру. Мы упорно работаем над созданием новых возможностей для осуществления авиационных путешествий между Украиной и странами Евросоюза. Соглашение о совместном авиационном пространстве как раз и создает такие возможности. Будем делать все, от нас зависящее, чтобы это соглашение было заключено", - отметил Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Обе стороны констатировали, что заключение Соглашения об общем авиационном пространстве соответствует взаимовыгодным интересам и посодействует активизации деловых, туристических и межличностных контактов.

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Министры также обсудили важность активизации двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. Отмечается, что созданию дополнительных возможностей для бизнеса будет способствовать подписание Конвенции об избежании двойного налогообложения между Украиной и Испанией.

Также стороны обменялись информацией о мерах, которые предпринимаются правительствами обеих стран для противодействия распространению COVID-19. Кулеба поблагодарил за содействие правительства Испании в возвращении граждан Украины домой.

Аранча Гонсалес Лая в свою очередь подтвердила неизменность позиции Испании в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Украина, Испания, МИД.
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