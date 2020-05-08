Глава Нацслужбы здоровья: В комитете Рады назвали кандидатов на пост

Новости Украины:В Украине Главу Национальной службы здоровья могут назначить на следующей неделе.

Главу Национальной службы здоровья могут назначить на следующей неделе, после собеседования трех кандидатов, которые прошли конкурс зимой.

Об этом по итогам заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования написала в Facebook народный депутат Ольга Стефанишина.

"Председателя Национальной службы здоровья Украины назначат после собеседования министра и трех кандидатов, выигравших конкурс еще зимой - Оксаны Мовчан, Натальи Рябцевой, Андрея Виленского, - уже на следующей неделе", - написала Стефанишина.

Как сообщалось, в январе 2020 года состоялся конкурс на кандидата, который должен возглавить НСЗУ. Три претендента, после собеседования с комиссией высшего корпуса государственной службы, должны были пройти собеседование с министром здравоохранения.