В Раде зарегистрирован новый законопроект: подробности

Новости Украины:"Оппозиционная платформа За жизнь" предлагает разрешить "георгиевскую ленту".

Народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа За жизнь» Нестор Шуфрич предлагает признать утратившим силу закон о запрете производства и пропаганды георгиевской ленты.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №3457 о признании утратившим силу закона У "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" зарегистрирован в Раде 8 мая.

Напоминаем, Комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал законопроект об амнистии осужденных №3397. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.