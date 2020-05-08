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Корниенко рассказал, когда Рада примет банковский законопроект

Корниенко рассказал, когда Рада примет банковский законопроект
23:38 Пт, 8 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Корниенко уверен, что Рада примет банковский законопроект уже в среду.

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании в среду народные депутаты примут в целом банковский законопроект.

«За банковский закон хватает голосов в зале» , - сказал Корниенко вечером в пятницу в эфире телеканала «Интер».

Он напомнил, что первое чтение и принятие особой процедуры по новым изменениям в регламент для второго чтения законопроекта «собрали достаточное количество голосов, с запасом, около 250» (для принятия законопроекта необходимо минимум 226 голосов «за» - ИФ).

При этом Корниенко отметил, что не все депутаты монобольшинства поддерживают этот законопроект.

Народный депутат подчеркнул, что уже в среду на внеочередном заседании Рады «будет поставлена точка в этой истории».

Однако Корниенко прогнозирует, что «оппоненты попробуют внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта», однако международные партнеры Украины воспримут сам факт результативного голосования.

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Напоминаем, на внеочередном пленарном заседании 13 мая народные депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

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ВР, Рада, Слуга народа, Александр Корниенко.
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