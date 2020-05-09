Порошенко раскритиковал новый закон о страховании медиков

Новости Украины:Петр Порошенко призывает страховать медиков не от инвалидности, которая наступила из-за COVID-19, а в результате самого заболевания.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает страховать медиков не от инвалидности, которая наступила бы вследствие заболевания COVID-19, а в результате самого факта заболевания медработника коронавирусом.

Об этом он сказал в эфире прогами "Сворбода слова Савика Шустера", сообщает корепсондент Укринформа.

"Мы благодаря, всем народным депутатам, созвали внеочередное заседание и поставили два вопроса - тесты и страхование врачей, если не дай бог врач медицинский работник умер, мы приравняли его к воину, погибшему на фронте, и это 750 необлагаемых минимумов, или 1,5 млн грн. Это прошло, хотя был изменен наш законопроект, но когда было предложение застраховать заболевшего врача на 100 минимумов, это 200 тысяч, то странным образом изменилось не на 100, а на 300, но тех, кто стал инвалидом. У нас инвалидом не становится никто, потому что от гриппа (COVID-19 относится к острым респираторным заболеваниям - ред.) нет инвалидности, сопутствующие болезни, сердечно-сосудистые, диабет, прочее, которые приведут к смерти или к инвалидности. Но это профанация, я хочу предложить немедленно министру финнасив, лидерам фракций вынести предложение, что врач должен быть застрахован, когда заболел", - сказал Порошенко.

Он также отметил необходимость расширять количество тестирований и напомнил, что в Украине среди всех заболевших COVID-19 20% - медики, это самый высокий показатель в Европе.

Напоминаем, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 39 Закона Украины« О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)» .

Закон устанавливает, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности, наступившей вследствие заболевания короновирусные болезнью, в случае смерти медработников и работников научных учреждений, лечили больных COVID-19, а также в случае инфицирования медработников и их смерти от коронавируса во время карантина.

Так, страховые выплаты, не менее чем в 300-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, предлагается предусмотреть медработникам в случае установления им группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившей вследствие заболевания короновирусные болезнью (COVID- 19)