Нардеп Княжицкий заявляет, что не посещал комитет ВР по состоянию здоровья

Новости Украины:Николай Княжицкий сообщил, что не был на заседаниях комитета Верховной Рады по состоянию здоровья.

Народный депутат Николай Княжицкий не принимал участия в заседаниях комитета Верховной Рады по состоянию здоровья.

Об этом Княжицкий написал в Facebook в ответ на сообщения СМИ о том, что Регламентный комитет просит Главу Верховной Рады урезать часть выплат 25 народным депутатам, которые без уважительных причин в апреле не принимали участия в заседаниях парламентских комитетов.

"Среди таких депутатов указано и мое имя, что может сформировать мнение, что я без уважительных причин не посещаю заседания комитета, в состав которого меня избрали. Однако такая информация не соответствует действительности. В период с 24 апреля по 2 мая включительно я действительно не принимал участие в заседаниях комитета по состоянию здоровья, что подтверждено листком нетрудоспособности, который подан в Комитет и в Управление кадров Аппарата Верховной Рады Украины, как того требует законодательство. А следовательно, причина отсутствия на заседаниях более чем уважительная", - отметил Княжицкий.

Он выразил надежду, что соответствующие структурные подразделения Аппарата ВР и Регламентный комитет в ближайшее время исправят эту ошибку.

"СМИ прошу не распространять подобную информацию, поскольку это создает мнение в обществе, сложившееся на неточных данных", - подчеркнул народный депутат.

Напоминаем, Регламентный комитет Верховной Рады 8 мая принял решение обратиться к Главе ВР Дмитрию Разумкову, чтобы прекратить возмещение затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель, 25 народным депутатам, которые без уважительных причин не принимали участие в более чем 50% заседаний комитетов.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла изменения к закону "О статусе народного депутата Украины" и Регламенту ВР относительно прекращения возмещения депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов.

Закон определяет, что народному депутату не возмещаются расходы, связанные с исполнением полномочий, за соответствующий календарный месяц, если он в течение календарного месяца одной очередной сессии ВР без уважительных причин не принимает личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он избран.

Прекращение возмещения таких расходов народным депутатам осуществляется по распоряжению Главы Верховной Рады, которое издается на основании решения Регламентного комитета, принятого согласно сведениям по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.