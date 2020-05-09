Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии

Новости Украины:По убеждению посла Украины в Германии, Меркель играет решающую роль в сдерживании агрессии РФ.

Пока канцлер ФРГ Ангела Меркель лично будет координировать процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе, президент РФ Владимир Путин не решится на эскалацию.

Такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода.

По его убеждению, Меркель продолжает играть решающую роль в сдерживании российской агрессии.

"Для нас, украинцев, главное понимать одну вещь. До тех пор, пока Меркель будет продолжать заниматься украинским файлом, пока Меркель лично будет каждую неделю, каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину, и координировать этот весь мирный процесс, который является очень и очень сенситивным, чувствительным, хрупким, но до тех пор, пока Ангела Меркель остается и сохраняет эту ведущую роль, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, и мы можем не бояться того, что завтра вдруг начнется очередная эскалация. Поскольку Путин прекрасно понимает, что в таком случае цена, которую он будет вынужден заплатить за эту агрессию, будет непомерно высокой", - отметил дипломат.

По его словам, посредническая роль Германии и лично канцлера продолжается, несмотря на все откаты, сложности этого процесса, и это, по мнению Мельника, для украинцев является очень важным фактом.

"Ведь российская пропаганда, как вы прекрасно знаете, является многовекторной и направлена на разные цели. Одна из целей является, и об этом очень редко говорят, посеять раздор среди украинского общества, создать впечатление, что якобы нас Германия бросит, предаст и таким образом возникает у украинцев чувство недоверия. А на самом деле федеральное правительство, руководство правительства, все важные депутаты в Бундестаге, а также, что тоже не менее важно, все ведущие немецкие СМИ испытывают чрезвычайную историческую ответственность Германии перед Украиной", - отметил он.

Посол Украины в Германии также выразил убеждение, что Меркель "этот огромный груз не бросит на полдороге, она обязательно доведет свою миссию до успешного завершения".

"Это означает, что к прекращению войны, к достижению мира", - отметил Мельник.