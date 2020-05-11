В ООН Украина заявляет о нарушении РФ Минских соглашений

Новости Украины:Представители Украины привлекли внимание международного сообщества в ООН к последним нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе.

Украина привлекла внимание международного сообщества в ООН к последним нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе, а также мирных инициатив генерального секретаря Организации в период пандемии, и в очередной раз призвала Россию прекратить агрессию.

Об этом сообщает на официальной Facebook-странице постоянное представительство Украины при ООН.

"Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось оружие, запрещенное минскими соглашениями", - отметили в украинской дипломатической миссии.

В то же время, украинская сторона призвала Российскую Федерацию соблюдать призыв генсека ООН Антониу Гутерреша по глобальному прекращению огня и заставить замолчать свое оружие на востоке Украины.

Как сообщил в понедельник пресс-центр штаба ОСС, 10 мая вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы недалеко от населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Орехово и Новотошковское. Как сообщалось, еще в марте генеральный секретарь ООН Антониу Гуттер выступил с призывом к глобальному прекращению огня во всех конфликтах. Он назвал коронавирус "общим врагом", который угрожает всему человечеству.