Новости Украины:В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека.

В Конгрессе США в понедельник представили проект резолюции, который призывает Россию освободить всех политических заключенных, в том числе, украинцев, и предлагает правительству Соединенных Штатов ввести новые санкции против Москвы за нарушения прав человека. Об этом говорится в сообщении Комитета по международным делам Палаты представителей США.

"Владимир Путин – жестокий авторитарный лидер с длительной историей подавления гражданских свобод, в томе числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии. Стоит только вспомнить жестокое убийство критика путинского режима Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин грубо подавляет тех, кто выступает против него", – заявил автор резолюции конгрессмен-демократо Элиот Энгель.

В резолюции подчеркивается необходимость освобождения журналистов, активистов, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины, осужденных в России и аннексированном Крыму.

Соавтором резолюции выступил старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.