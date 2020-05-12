Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине уже более 16 тысяч случаев COVID-19
В Украине уже более 16 тысяч случаев COVID-19
Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
Игроки Шахтера пройдут тесты на коронавирус перед тренировками
Игроки Шахтера пройдут тесты на коронавирус перед тренировками
Девять мучеников: приметы и обряды 12 мая
Девять мучеников: приметы и обряды 12 мая

В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России

В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России
09:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека.

В Конгрессе США в понедельник представили проект резолюции, который призывает Россию освободить всех политических заключенных, в том числе, украинцев, и предлагает правительству Соединенных Штатов ввести новые санкции против Москвы за нарушения прав человека. Об этом говорится в сообщении Комитета по международным делам Палаты представителей США.

"Владимир Путин – жестокий авторитарный лидер с длительной историей подавления гражданских свобод, в томе числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии. Стоит только вспомнить жестокое убийство критика путинского режима Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин грубо подавляет тех, кто выступает против него", – заявил автор резолюции конгрессмен-демократо Элиот Энгель.

В резолюции подчеркивается необходимость освобождения журналистов, активистов, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины, осужденных в России и аннексированном Крыму.

Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий

Соавтором резолюции выступил старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Санкции, Конгресс США, Нарушение прав человека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
03 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
04 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
05 Нардеп "Слуги народа" о заявлениях Ляшко о скверах: Это не нормально
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Китае: за сутки зафиксировано 15 &quot;бессимптомных&quot;
Коронавирус в Китае: за сутки зафиксировано 15 "бессимптомных"
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе
Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь