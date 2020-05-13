"Банковые" реформы: Британия продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации

Новости Украины:Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ.

Принятие закона о банках - это важный момент и весомый шаг для Украины, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, добавив, что Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ.

"Только что Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности сильным большинством голосов. Это важный момент и весомый шаг для страны. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ", - написала она в Twitter в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.