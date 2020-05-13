На время карантина: Рада хочет разрешить суду продлевать процессуальные сроки

Новости Украины:ВР приняла законопроект, который предусматривает возобновление и продление судом процессуальных сроков.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3383, который предусматривает возобновление и продление судом процессуальных сроков.

Документ 13 мая поддержали 253 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает внести поправки в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства в части течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Документ определяет возможность суда по заявлению участников дела и лиц, не участвовавших в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и обязанностях, возобновлять сроки, установленные в статьях процессуальных кодексов, а также продлевать процессуальные сроки, установленные законом или судом, на срок действия карантина.

В частности, в заключительных и переходных положениях законопроекта предполагается, что процессуальные сроки истекают через 20 дней после вступления в силу данного закона.

В течение этого 20-дневного срока участники дела и лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах и обязанностях, имеют право на продление процессуальных сроков.