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"Правильный шаг в правильном направлении": в Европарламенте прокомментировали принятие "антиколомойского" закона

"Правильный шаг в правильном направлении": в Европарламенте прокомментировали принятие "антиколомойского" закона
01:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Депутат Европарламента вон Крамон считает, что принятие закона о банках – шаг в направлении обуздания олигархов в Украине.

Заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола вон Крамон считает, что принятие закона о банках является шагом в правильном направлении, чтобы "обуздать влияние олигархов в Украине".

Такую оценку она дала принятому закону в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Принятие так называемого антиколомойского закона - отличная новость! Были беспрецедентные попытки сопротивления и саботажа со стороны проколомойских законодателей помешать принятию этого закона. К счастью, прогрессивно настроенные законодатели из Слуги Народа и ряда других партий ставят интересы своей страны выше личных финансов и голосуют за закон", - сказала она.

Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится

Крамон убеждена, что это – "правильный шаг в правильном направлении, чтобы обуздать влияние олигархов в Украине и наладить более демократичные политические процессы".

"Теперь кредит МВФ должен поступить быстро. ЕС также готовит микрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд. евро. Роль президента Зеленского, который присутствовал в Раде на решающих слушаниях, также заслуживает высокой оценки. Надеюсь, что он продолжит демонстрировать свою независимость не только от Коломойского, но и от других олигархов и теневых актеров", - добавила европейский политик.

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ЕС, Европарламент, Антиколомойский закон, Виола вон Крамон.
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