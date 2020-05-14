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Закон о банках: Поляков и Дубинский зарегистрировали постановления об отмене голосования

Закон о банках: Поляков и Дубинский зарегистрировали постановления об отмене голосования
02:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках.

Внефракционный народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду постановление об отмене голосования за закон №2571-д, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующее постановление №2571-д-П получено Радой и передано на рассмотрение руководству.

Текст проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Помимо этого, проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон (2571-д-П1) зарегистрировал еще один депутат – Александр Дубинский от "Слуги народа". Его текст также пока отсутствует на сайте парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Верховная Рада, Александр Дубинский, Антон Поляков, Антиколомойский закон.
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