В Германии объяснили, как находящийся под санкциями Козак смог попасть в ЕС

Новости Украины:В правительстве ФРГ говорят, что для переговоров по Украине делается исключение из запрета на въезд в ЕС.

Правительство ФРГ заявляет, что для решения проблемы Донбасса в ЕС можно ездить вопреки санкциям.

"В Европейском союзе на случай запрета на въезд есть определенные исключения и процедура... Исключение составляют, например, переговоры о решении конфликта на востоке Украины. Эти правила соблюдаются", - сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в правительстве Германии.

Ранее на просьбу подтвердить визит Козака там заявляли, что рабочие визиты и встречи с представителями ведомства федерального канцлера ФРГ правительство не комментирует.

Ранее в среду Козак в эфире телеканала "Россия-24" сказал, что прилетел в Берлин для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, сторонам переговоров удалось договориться о дальнейших действиях, которые требуют взаимодействия с представителями Донбасса и Украины и в "нормандском формате". Консультации в среду дадут мирным переговорам дополнительный импульс, уверен Козак.

Козак находится в санкционном списке ЕС из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта на востоке Украины.