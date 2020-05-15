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Саакашвили считает, что Украина должна отказаться от кредитов МВФ

Саакашвили считает, что Украина должна отказаться от кредитов МВФ
02:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Михеил Саакашвили считает Украина достаточно сильна, чтобы отказаться от кредитов МВФ.

Украине нужно отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Потому что МВФ дает "денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги".

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает ТСН.

"Конечно, есть много разных влияний. Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина сильная достаточно потенциально, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путём совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас всё ещё впереди", - сказал Саакашвили.

Напоминаем, правительство ожидает завершить переговоры с МВФ до 15 мая. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой было договорено в декабре 2019 года.

12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает до конца мая подписать новый меморандум с Международным валютным фондом. Он выразил надежду, что сотрудничество Украины с МВФ по программе stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

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МВФ, Кредит, Михеил Саакашвили.
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