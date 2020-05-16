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Общенациональный референдум: Разумков надеется на рассмотрение законопроекта "в ближайшее время"

Общенациональный референдум: Разумков надеется на рассмотрение законопроекта "в ближайшее время"
14:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Через несколько недель ВР может рассмотреть законопроект о общенациональном референдуме.

Через несколько недель на рассмотрение в ВР могут вынести один из законопроектов по народовластию, а именно об общенациональном референдуме.

Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Во вторник или в среду было подписано письмо Венецианской комиссии и туда был направлен первый законопроект из этого пакета народовластия - это общенациональный референдум. И я надеюсь, что в ближайшее время, несколько недель, сможем его вынести в зал ВР и рассмотреть", - сказал Разумков.

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Как сообщалось ранее, в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока относительно народовластия - о всеукраинском референдуме.

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Верховная Рада, Всеукраинский референдум, Дмитрий Разумков.
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