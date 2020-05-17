Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины

Главной причиной кризиса Тимошенко назвала то, что новая власть начинает покупать электроэнергию за рубежом
Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на сегодня в украинской энергетике реальная катастрофа.
Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Тимошенко назвала пять причин кризиса в энергетике.
«Причина номер один. Украина производит столько электроэнергии, что нам достаточно полностью 100% самим, у нас есть излишки и мы можем даже экспортировать значительно больше, чем сегодня, если бы были технические возможности. И причина номер один в том, что новая власть, которая пришла начинает покупать электроэнергию за рубежом», – сказала Тимошенко.
Лидер ВО «Батькивщина» считает, что с первой причиной очень легко справиться. По ее мнению, нужно на законодательном уровне запретить импорт электроэнергии в Украину.
«Вторая причина. Наступил полный дисбаланс в системе нашего внутреннего рынка вследствие импорта электроэнергии. Нам нужно сейчас разобраться, возникшие дефициты, срочно их погасить и привести в порядок все энергетические балансы без привлечения электроэнергии из других стран», – заявила она.
«Третье. Что очень важно. Мы можем экспортировать электроэнергию. Но для этого у нас не хватает технических возможностей. Нам необходимо эти технические возможности усиливать. Это инвестиции. На нужно дать гарантии инвесторам. Нам предстоит создать проекты, которые обеспечат возможность экспортировать больше электроэнергии в другие страны», – заявила она.
Четвертой причиной, по мнению Тимошенко является остановка экономики вследствие эпидемии коронавируса.
«Снижены объем потребления. Что нужно сделать? Необходимо пропорционально для всех видов генерации снизить право продавать на рынке», – подчеркнула она.
Последней причиной Тимошенко считает зеленую энергетику. По ее мнению, если государству интересная зеленая энергетика и, если государству необходимо инвесторов удерживать и привлекать, то нужно приобрести эту энергетику на бюджетные организации по той цене, которую дали.
«И пусть бюджет оплачивает, понимая, что это социальная программа, это программа сохранения нашей планеты», – резюмировала она.