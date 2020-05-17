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Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины

Тимошенко озвучила пять причин кризиса в энергетике Украины
01:31 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости Украины:Тимошенко заявила, что новая власть начинает покупать электроэнергию за рубежом.

Главной причиной кризиса Тимошенко назвала то, что новая власть начинает покупать электроэнергию за рубежом

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на сегодня в украинской энергетике реальная катастрофа.

Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Тимошенко назвала пять причин кризиса в энергетике.

«Причина номер один. Украина производит столько электроэнергии, что нам достаточно полностью 100% самим, у нас есть излишки и мы можем даже экспортировать значительно больше, чем сегодня, если бы были технические возможности. И причина номер один в том, что новая власть, которая пришла начинает покупать электроэнергию за рубежом», – сказала Тимошенко.

Лидер ВО «Батькивщина» считает, что с первой причиной очень легко справиться. По ее мнению, нужно на законодательном уровне запретить импорт электроэнергии в Украину.

«Вторая причина. Наступил полный дисбаланс в системе нашего внутреннего рынка вследствие импорта электроэнергии. Нам нужно сейчас разобраться, возникшие дефициты, срочно их погасить и привести в порядок все энергетические балансы без привлечения электроэнергии из других стран», – заявила она.

«Третье. Что очень важно. Мы можем экспортировать электроэнергию. Но для этого у нас не хватает технических возможностей. Нам необходимо эти технические возможности усиливать. Это инвестиции. На нужно дать гарантии инвесторам. Нам предстоит создать проекты, которые обеспечат возможность экспортировать больше электроэнергии в другие страны», – заявила она.

Четвертой причиной, по мнению Тимошенко является остановка экономики вследствие эпидемии коронавируса.

«Снижены объем потребления. Что нужно сделать? Необходимо пропорционально для всех видов генерации снизить право продавать на рынке», – подчеркнула она.

Последней причиной Тимошенко считает зеленую энергетику. По ее мнению, если государству интересная зеленая энергетика и, если государству необходимо инвесторов удерживать и привлекать, то нужно приобрести эту энергетику на бюджетные организации по той цене, которую дали.

«И пусть бюджет оплачивает, понимая, что это социальная программа, это программа сохранения нашей планеты», – резюмировала она.

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Юлия Тимошенко, Батькивщина, Кризис.
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