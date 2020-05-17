Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему нравится идея выдвижения своей кандидатуры на выборах мэра Киева.
Об этом он сказал в комментарии изданию "Новое время".
"А мне эта идея нравится", - заявил он.
Накануне бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что во фракции Слуга народа активно обсуждается возможное выдвижение Андрея Богдана на выборах мэра Киева.
"Публично это решение не объявлено, но депутаты, которые общаются с бывшим главой Офиса Президента, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине", - заявил он.
Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на вакантное место своего помощника Андрея Ермака.
Местные выборы в Киеве состоятся 25 октября 2020 года.