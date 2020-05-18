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Рада возьмется за закон о двойном гражданстве на этой неделе

Рада возьмется за закон о двойном гражданстве на этой неделе
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении.

Законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении и, в случае необходимости, будет отправлен на доработку, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Я предлагаю оставить его в повестке дня. Если он будет нуждаться в доработке - такое решение примет Верховная Рада. Тем более, хочу напомнить, что это первое чтение", - заявил Разумков в понедельник на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Против вынесения законопроекта на рассмотрение парламента выступили фракции ВО "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Председатели этих фракций выступили с требование проголосовать снятие инициативы №2590 с повестки дня. В ходе голосования их требование было отклонено.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец также отметил, что в законопроекте есть спорные моменты, которые нужно доработать, но также добавил, что без его рассмотрения на заседании парламента принять такое решение невозможно.

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Как сообщалось, 13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

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Верховная Рада, Закон, Двойное гражданство, Дмитрий Разумков.
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