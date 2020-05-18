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Президент Украины назначил 10 председателей РГА в Киеве

Президент Украины назначил 10 председателей РГА в Киеве
16:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил глав десетерых районных государственных администраций Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Днепровской, Подольской, Шевченковской, Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Печерской, Святошинской и Соломенской районных государственных администраций Киева, подписав соответствующие указы.

Так, Президент уволил Онофрийчука Петра с должности главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Также Зеленский переназначил Виктора Смирнова на должность председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации и Олега Гаряга на должность председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.

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Кроме того, Зеленский назначил Сергея Садового председателем Голосеевской РГА, Ярослава Лагута головой Дарницкой РГА, Давида Шатиришвили головой Деснянской РГА, Игоря Щербака головой Днепровской РГА, Кирилла Фесика главой Оболонской РГА, Наталью Кондрашову головой Печерской РГА, Виктора Смирнова председателем Подольской РГА, Сергея Павловского головой Святошинской РГА, Ирину Чечотку головой Соломенской РГА.

Отметим, что соответствующие распоряжения размещены от 18 мая на сайте Президента.

Как сообщалось, Зеленский заменил глав СБУ в столице и трех областях.

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Киев, Украина, ОПУ.
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