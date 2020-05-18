"Против Ирана": Украина присоединилась к санкциям ЕС

Новости Украины:В связи с ситуацией в Иране, Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против определенных лиц и учреждений.

Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против определенных лиц и учреждений в связи с ситуацией в Иране.

Об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС от имени стран Евросоюза, которая обнародована на сайте Европейского Совета.

"7 апреля 2020 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2020/512 в дополнение решение Совета ЕС 2011/235/CFSP. Этим решением восстановлены существующие ограничительные меры на следующие 12 месяцев, до 13 апреля 2021 года, и уточняется перечень персон и учреждений, которые являются субъектом ограничительных мер, определенных в решении 2011/235/CFSP. Страны-кандидаты - Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также страны Европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина и Республика Молдова - присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, упомянутые страны приняли обязательства привести свою национальную политику в соответствие с упомянутым решением Совета ЕС. Европейский Союз принял во внимание такое обязательство и поприветствовал его.

Решением 2011/235/CFSP (Общая внешняя политика и политика безопасности) от 12 апреля 2011 года Совет ЕС принял ограничительные меры против определенных лиц и учреждений Ирана, которые причастны и несут ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая репрессии против участников демонстраций, журналистов, правозащитников, студентов, за ограничение права на высказывания, за причастность лиц и учреждений Ирана к пыткам и жестокому обращению с людьми, произвольному применению смертной казни, включая проведение публичных казней и побиение камнями, и другие жестокие поступки.