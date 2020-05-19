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Неизвестные взломали кабинет замглавы Минюста: полиция проводит обыск

Неизвестные взломали кабинет замглавы Минюста: полиция проводит обыск
02:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кабинет замминистра юстиции Онищук вскрыли неизвестные, чтобы "держать ее в страхе и постоянном напряжении".

В понедельник 18 мая, кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук вскрыли неизвестные, пострадавшая уверена, что взлом совершен с целью психологического давления на неё.

"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались незваные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!)", - написала Онищук на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По её мнению, неизвестные могли оставить в кабинете "сюрпризы", чтобы держать замминистра "в страхе и постоянном напряжении".

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"В кабинете проводят обыски относительно наличия там взрывчатки или отравляющих веществ", – добавила Онищук.

Чиновница написал заявление в Нацполицию.

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Все по теме:

Кабмин, Взлом, Нацполиция, Ольга Онищук.
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