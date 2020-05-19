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У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех

У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
10:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:20 мая в Мариинском дворце состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в парковой части Мариинского дворца.

В связи с карантинными мерами, внедренными в стране для противодействия распространению COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным.

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В Офисе президента попросили от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

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Президент, Владимир Зеленский, Мариинский дворец, Пресс-конференция Зеленского.
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