Стефанчук: законопроект о двойном гражданстве могут вынести на любое заседание Рады

Новости Украины:ВР сняла законопроект "по вопросам гражданства" с рассмотрения 19 мая, а потому он может быть вынесен на рассмотрение во время любого следующего заседания.

Рада сняла законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства" с рассмотрения только 19 мая, а потому он может быть вынесен на рассмотрение во время любого следующего пленарного заседания.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 19 мая.

"По поводу того, когда он появится, то он был снят только сегодня (19 мая, - ред.), потому что сейчас еще продолжается дискуссия. Он может появиться в любое время, так как внесен в повестку дня этой сессии ", - сказал Стефанчук.

По словам первого вице-спикера, принятие этого законопроекта является этапом реализации обещания Президента "объединить 65 миллионов украинцев всего мира".

"Это очень сложный механизм, и на сегодняшний день 86 стран в мире имеют возможность двойного гражданства, а 51 - не имеет. Опять же, гражданство - это механизм в нашем глобализованном мире, и мы должны изучить эти вопросы таким образом, чтобы могли включить все лучшие силы, которые не живут в Украине, чтобы они могли присоединиться к работе на благо Украины и избежать каких-либо злоупотреблений ", - уточнил он.

В то же время Стефанчук опроверг предостережение о том, что принятие законопроекта №2590, якобы, создает дополнительные возможности для государства-агрессора.

"В законопроекте четко предусмотрены все предохранители: государство-агрессор и его граждане не могут быть. А какие страны могут быть - это определяется Кабинетом министров. Поэтому, мне кажется, мы тоже не можем так огульно говорить, что он плохой, потому что такая практика существует во всем мире, и наша задача, чтобы в этот период, когда во всем мире идет борьба за человеческий капитал, возвратить к Украине интерес, в первую очередь, украинцев, живущих за рубежом ", - пояснил политик.

Как сообщалось, 18 мая руководители парламентских фракций, групп и комитетов не поддержали предложение исключить из повестки дня президентский законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Согласно повестке дня, этот законопроект ВР планировала рассмотреть в первом чтении во вторник, 19 мая. Однако в начале утреннего заседания во вторник спикер Дмитрий Разумков выступил с предложением снять этот документ с рассмотрения, его поддержало большинство депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2590, предлагающий упростить получение гражданства тем, кто воевал за Украину или сбежал из Российской Федерации.