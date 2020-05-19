Транш МВФ: Стефанчук назвал сроки поступления финансирования

Новости Украины:Транш от МВФ Украина может получить в течение нескольких десятков дней.

Украина может получить транш от Международного валютного фонда в течение нескольких десятков дней.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я думаю, что этот вопрос будет доведен до свершения в ближайшее время. Все были в ожидании того, как оно уже будет. Сегодня Верховная Рада уже конечно разблокировала этот вопрос. И я думаю, что и подпись Председателя Верховной Рады, и подпись Президента на этом законопроекте не будет долгое время ожидаться. Думаю, что в ближайшее время мы получим это, и после этого, думаю, что переговоры о получении транша выйдут на финальную серию, то есть получение транша. Когда это будет? Я прогнозирую, хотя это и неблагодарное дело, что это дело буквально нескольких десятков дней", — отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины не поддержала два проекта постановлений № 2571-д-П — 2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13 мая 2020 года о принятии во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Отмечается, что законопроект, который еще называют "антиколомойским", в частности, предусматривает, что собственники и экс-хозяева банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Ожидается, что принятие и подписание этого законопроекта позволит Украине получить очередной транш международной помощи. В то же время эксперты видят в документе целый ряд рисков, в частности, тот факт, что решение правления НБУ становятся над решениями украинских судов.