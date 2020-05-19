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Уголовный кодекс и УПК: ВР одобрила усовершенствование процедуры внесения изменений

Уголовный кодекс и УПК: ВР одобрила усовершенствование процедуры внесения изменений
15:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Википедия

Новости Украины:ВР поддержала Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений".

Верховная Рада в среду поддержала за основу и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений" (№2256).

За соответствующий документ проголосовало 274 народных депутата, передает корреспондент.

Закон вносит изменения в статью 3 Уголовного кодекса Украины, статью 1 Уголовного процессуального кодекса Украины и статью 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (дополнено их новыми частями), направленные на упорядочение процедуры внесения изменений в эти законодательные акты, а именно: указано, что изменения в эти законодательные акты могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в законодательство Украины об уголовной ответственности и/или уголовно-процессуальное законодательство Украины и/или законодательство Украины об административных правонарушениях.

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Украина, ВРУ, ВР, Рада.
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