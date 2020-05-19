Украинский посол обсудил с грузинскими депутатами стратегическое сотрудничество парламентов

Новости Украины:Игорь Долгов обсудил с представителями парламента углубление партнерства между странами и организацию визита в Украину председателя парламента Грузии.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов обсудил с представителями грузинского парламента углубление стратегического партнерства между странами и организацию официального визита в Украину председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

Об этом сообщает пресс-служба посольства по результатам встречи Долгова с сопредседателями Группы дружбы парламента Грузии с Верховной Радой Украины - заместителем председателя парламента Грузии К.Кучавой и депутатом Г.Мосидзе.

"В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Грузией в межпарламентском измерении, организации официального визита председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе в Украину и визита Группы межпарламентских связей Верховной Рады Украины с Грузией в Тбилиси, а также возможность участия наблюдателей от Украины на очередных парламентских выборах в Грузии, которые должны состояться 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено важности рассмотрения парламентом Грузии вопроса возможного признания депортации крымскотатарского народа в 1944 году актом геноцида.

Как сообщалось, по решению правительства Грузии чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе 8 мая был вызван для консультаций в Тбилиси после назначения Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета совета Нацреформ.

Глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил 9 мая, что Грузия не намерена разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили на высокую должность в Украине.