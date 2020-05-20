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Крымского политзаключенного этапировали в российскую колонию

Крымского политзаключенного этапировали в российскую колонию
07:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Крымского татарина Энвера Сейтосманов, приговоренному к 17 годам лишения свободы, этапировали в российскую колонию.

Крымского политзаключенного Энвера Сейтосманова этапировали в российскую колонию. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, сообщается на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

"Куда ФСИН доставит его в конце, мы не знаем. Об этом, как правило, становится известно только после того, как ФСИН письменно сообщает родственников, или в колонии администрация предоставляет возможность осуществить официальный звонок. Будем держать ситуацию на контроле", - отметил адвокат.

Напомним, 5 декабря 2019 года объявили приговор севастопольцу Энверу Сейтосманову, фигуранту севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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Все по теме:

Россия, Крым, Аннексия Крыма, Политзаключенный, Энвер Сейтосманов.
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