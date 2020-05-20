Коронавирус в Раде: Батькивщина в полном составе ушла на самоизоляцию

Новости Украины:Фракция "Батькивщины" пошла на изоляцию из-за коронавируса у одного из нардепов и не вернется в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев фракции.

Парламентская фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию и не появится в Верховной Раде, пока ее депутаты не пройдут тест на коронавирус и не удостоверятся, что здоровы, сообщила вице-спикер Елена Кондратюк.

"Вы видите, что сегодня нет в зале… фракции "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная, фракция сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию, и пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения о том, что они все здоровы, они не возвратятся в этот зал", - сказала Кондратюк на пленарном заседании парламента в среду.

Вчера сообщалось, что у народного депутата от фракции "Батькивщины" Олега Мейдича диагностировали коронавирус. Мейдич является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.