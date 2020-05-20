Зеленский: Нормандская встреча состоится после пандемии

Новости Украины:Встреча в Нормандском формате должна состояться после окончания пандемии коронавируса.

Встреча в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) должна состояться после окончания пандемии коронавируса в мире, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма, не отпускаем. В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате", - сказал Зеленский на пресс-конференции в парковой части Мариинского дворца в Киеве в среду по случаю годовщины своей каденции.

Президент отметил, что после поледеней встречи в "Нормандском формате" состоялось три обмена пленными и 135 людей вернулись в Украину, и на данный момент ведутся переговоры с РФ о следующем возможном обмене пленными.

"И сейчас говорим уже с РФ о возможном обмене после Covid. Честно говоря, я хочу, чтобы мы, несмотря на Covid-19, об этом говорили, возвращения наших политзаключенных, находящихся в России или находятся в тюрьмах Крыма", - подчеркнул Зеленский.