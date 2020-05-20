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Зеленский: Аваков должен довести до конца дело Шеремета

Зеленский: Аваков должен довести до конца дело Шеремета
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Его (Авакова – ред.) ответственность – дело Шеремета. Пожалуйста, он начал это дело - он должен довести его до конца", - сказал Зеленский в среду в ходе пресс-конференции.

По словам президента, Аваков должен сделать все, чтобы те, кто причастен к убийству Шеремета, понесли ответственность.

"Арсен Борисович Аваков не является моим кумом, моим близким другом. Наоборот, у него есть близкие друзья, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, да", - добавил глава государства.

"Что касается дела Шеремета. Оно (уголовное дело – ред.) более сложное, мы это с вами понимаем. Однозначное ли оно – я тоже не знаю", - сказал Зеленский.

"Меня пригласили – я пришел (на пресс-конференцию по расследованию убийства Шеремета – ред.). Я хочу быть приглашенным на все громкие дела… где будут ждать моей поддержки, я буду приходить"№, - сказал президент, поясняя свое присутствие на пресс-конференции, на которой была озвучена информация о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.

Он отметил, что если следствие и суд докажут, что те люди, которые сейчас подозреваются, невиновны, "то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей".

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Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

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МВД, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Убийство Шеремета, Дело Шеремета.
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