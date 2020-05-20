Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества

Новости Украины:Василий Боднарь обсудил с Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь обсудил с Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Разговор состоялся на фоне приведения к присяге нового правительства Израиля. Стороны договорились об очередном раунде политических консультаций, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"20 мая заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь принял Посла Государства Израиль в Украине Джоэла Лиона. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая перспективы развития политического и экономического диалога с новым правительством Израиля, поддержку территориальной целостности Украины, а также ситуацию в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

В этом контексте отмечается, что стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Израиля.

Собеседники уделили особое внимание проблематике преступлений против человечности – Холокоста и Голодомора. Украинская сторона выразила надежду, что новый парламент Израиля признает Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Боднарь также выразил надежду на сохранение позиции Израиля в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с продолжающейся российской агрессией.

Новое правительство Государства Израиль было приведено к присяге 17 мая 2020 года.

Последний раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Израиля состоялся в Иерусалиме 29-30 апреля 2019 года.

Израильская делегация последовательно голосовала в поддержку резолюций ГА ООН "Ситуация в области прав человека в Крыму и г. Севастополь (Украина)" в 2016-2019 и "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей черного и Азовского морей" в 2018 и 2019 году.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху посетил Украину с официальным визитом в августе 2019 года, Президент Украины Владимир Зеленский находился в Израиле с рабочим визитом 23-24 января 2020 года.