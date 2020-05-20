Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020: в МОН назвали официальные даты проведения
ВНО 2020: в МОН назвали официальные даты проведения
ООС: боевики 14 раз нарушали режим "тишины", ранен один военный
ООС: боевики 14 раз нарушали режим "тишины"
Матчи Бундеслиги будут начинаться с минуты молчания
Матчи Бундеслиги будут начинаться с минуты молчания
Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards
Украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards

Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества

Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества
19:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МИД

Новости Украины:Василий Боднарь обсудил с Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь обсудил с Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Разговор состоялся на фоне приведения к присяге нового правительства Израиля. Стороны договорились об очередном раунде политических консультаций, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"20 мая заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь принял Посла Государства Израиль в Украине Джоэла Лиона. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая перспективы развития политического и экономического диалога с новым правительством Израиля, поддержку территориальной целостности Украины, а также ситуацию в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Карантин: Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

В этом контексте отмечается, что стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Израиля.

Собеседники уделили особое внимание проблематике преступлений против человечности – Холокоста и Голодомора. Украинская сторона выразила надежду, что новый парламент Израиля признает Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Боднарь также выразил надежду на сохранение позиции Израиля в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с продолжающейся российской агрессией.

Новое правительство Государства Израиль было приведено к присяге 17 мая 2020 года.

МИД: посольство Ирландии начнет работу в Украине до конца года 

Последний раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Израиля состоялся в Иерусалиме 29-30 апреля 2019 года.

Израильская делегация последовательно голосовала в поддержку резолюций ГА ООН "Ситуация в области прав человека в Крыму и г. Севастополь (Украина)" в 2016-2019 и "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей черного и Азовского морей" в 2018 и 2019 году.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху посетил Украину с официальным визитом в августе 2019 года, Президент Украины Владимир Зеленский находился в Израиле с рабочим визитом 23-24 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Израиль, МИД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
04 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
05 "Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 20 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В шестой раз: Джуд Лоу снова станет папой
В шестой раз: Джуд Лоу снова станет папой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь