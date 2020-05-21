Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине ускорился рост заболевания COVID-19: ситуация по областям (карта)
В Украине ускорился рост заболевания COVID-19: ситуация по областям (карта)
Минсоцполитики: Уровень бедности в Украине вырастет до 45%
Минсоцполитики: Уровень бедности в Украине вырастет до 45%
Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика
Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая

В Украине появилась еще одна политическая партия

В Украине появилась еще одна политическая партия
11:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине появилась новая политическая партия "За будущее", ее возглавил нардеп Игорь Палица.

В Украине создали новую политическую партию – "За будущее".

Ее возглавил народный депутат Игорь Палица. Учредительный съезд новой политической силы состоялся 20 мая. Выступая на съезде, лидер партии Игорь Палица подчеркнул: "За будущее" объединила людей с историями собственного успеха в хозяйствовании и управлении".

Депутаты-мажоритарщики, входящие в одноименную группу "За будущее" в Верховной Раде, представляют интересы более 4,5 млн избирателей. Дата проведения съезда – символическая.

Год назад Украина выбрала нового президента, на которого общество возлагало большие надежды.

"Мы год ждали перемен к лучшему – улучшения жизни людей, улучшения бизнес-климата, наведения порядка в правоохранительной системе. Но прошел год, а изменений к лучшему мы не увидели. Как депутаты-мажоритарщики мы несем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и защищаем. Поэтому будем идти на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны. Люди должны знать, что они – хозяева на своей земле", – подчеркнул Палица. Партия "За будущее" ставит целью объединение Украины и украинцев, отметили участники съезда.

Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю

"Мы убеждены, что нельзя делить людей на "левых" и "правых", необходимо консолидировать общество. Партия открыта к сотрудничеству с представителями различных направлений и политических взглядов.

В нашей группе – как депутаты из разных политических сил, так и беспартийные. Мы имеем много законопроектов, касающихся преодоления глубокого кризиса в экономике и промышленности, но ни предыдущее, ни нынешнее правительство не прислушиваются к мнениям профессионалов", – прокомментировал сопредседатель депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде Тарас Батенко.

Лидер новой партии Палица добавил: "Мы идем, чтобы реализовать ожидания и желания людей как в экономике, так и в политике. На место беспорядка должен прийти видимый результат, которого ждет страна".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Политическая партия, Политика, За будущее.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
05 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - в Украине отмечают День вышиванки
Сегодня - в Украине отмечают День вышиванки
На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса
На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Украинцев предупредили о ночных заморозках
День вышиванки 2020: Google создал праздничный Doodle
День вышиванки 2020: Google создал праздничный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь