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Президент рассказал о строительстве дорог в стране

Президент рассказал о строительстве дорог в стране
23:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что для строительства дорог областные государственные администрации получат возможность привлекать допфинансирование.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для ремонта и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

Как сообщает пресс-служба главы государства по итогам селекторного совещания в четверг по строительству в стране дорог местного значения, механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса президента Украины, правительства и "Укравтодора". Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже зарегистрировал законопроекты, необходимые для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог.

"Сегодня чрезвычайно важно сделать кредитную ставку ниже и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если высокая плавающая ставка", - отметил на совещании президент.

Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доказанных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированных в 2020 году.

Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги. Также он призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах. Программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов.

"Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины", - указал президент.

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Строительство, Дороги, Президент, Укравтодор, Владимир Зеленский.
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